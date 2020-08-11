Bkp Genel Sekreteri Sonüstün Seçim Öncesi Yapılan İstihdamları Eleştirdi

Lefkoşa, 11 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, seçim öncesi yapılan istihdamları eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Sonüstün, hükümete personel ihtiyacı varsa bunu gereken prosedürleri uygulayarak eşitlik ilkesi temelinde gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.

Hükümetlerin, seçim dönemlerinde yaptığını öne sürdüğü “usulsüz istihdamların kanayan bir yara olmaya devam ettiğini” savunan Sonüstün, “Bundan önceki hükümetler dahil hükümette yer alan tüm partiler seçim dönemlerinde eşitlik ilkesinden uzak ve partizanca istihdamlar yapmışlardır. Bu seçim dönemi de aynı senaryo önümüzdedir” iddiasında bulundu.

Yapılan istihdamların, ihtiyaç duyulan alanlarda, ihtiyaç duyulan kalifiye personel alımı olmadığını, “ahbap çavuş ilişkisi ile kişiye göre iş yaratıp partililerine iş imkanı sağlama politikasının bir parçası” olduğunu iddia eden Sonüstün, “ Eşitlik ve adaletten uzak istihdam politikaları nedeni ile bir çok gencimiz ekmek parası uğruna ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır” dedi.

(GÖZ/HÖ)