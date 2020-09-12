Bkp Genel Başkanı İzcan, Türkiye’de Gerçekleşen 12 Eylül 1980 Darbesini Bir Kez Daha Nefretle Kınadıklarını Belirtti

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de gerçekleşen 12 Eylül 1980 darbesini bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.

Yazılı açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin General Kenan Evren liderliğinde gerçekleştirdiği askeri darbe, demokrasiyi ortadan kaldırmış 1 milyon 683 bin kişiyi fişlemiş, 517 kişiye idam cezası vermiş, 50 kişiyi asmış, 171 kişiyi işkencede öldürmüş ve 144 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüştür” diyen İzzet İzcan, yaşamlarını yitiren, acı ve işkence çeken tüm devrimci ve yurtseverleri saygıyla andıklarını kaydetti.

Bütün halkların kardeş olduğuna inanan Birleşik Kıbrıs Partisi’nin, emperyalizmin uşaklığını yapanlar karşısında Türkiye halklarıyla kardeşlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurgulayan İzzet İzcan, barış, demokrasi ve kardeşlik yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

Bugün Türkiye’de 12 Eylül’ü aratmayacak bir baskı ve şiddet politikası uygulandığını da iddia eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Tüm kalbimizle, zindanları dolduran suçsuz yere mahkemelerde yargılanan, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bir adım geri atmayan devrimci Türkiye halklarıyla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

(HA)

