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Bkp Genel Başkanı İzcan: “talimatla Yönetilmenin Sonu Budur”

Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye ve Kıbrıs arasında bulunan su borusunun tamiri gerekçe gösterilerek düzenlenen tören ve Maraş’ın açılacağının duyurulması ile ilgili faaliyetlerin tehlikeli ve yanlış olduğu kadar,  Kıbrıs Türk toplumunun iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu” ifade etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
Bkp Genel Başkanı İzcan: “talimatla Yönetilmenin Sonu Budur”
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Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye ve Kıbrıs arasında bulunan su borusunun tamiri gerekçe gösterilerek düzenlenen tören ve Maraş’ın açılacağının duyurulması ile ilgili faaliyetlerin tehlikeli ve yanlış olduğu kadar,  Kıbrıs Türk toplumunun iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu” ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Talimatla yönetilmenin sonu budur” diyerek, Maraş’ın 550 ve 789 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen açılmasının, görüşme süreci ve iki toplum arasındaki ilişkileri berhava etmeye yönelik bir provokasyon olduğunu savundu.

“Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi  hükümeti ve  UBP’yi fetihçi ve istilacı bir politika izlemekle suçlayan İzcan, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla YSK kararlarının yerle bir edildiğini“ ifade etti.

“YASALARI ÇİĞNEYENLER YARGILANMALIDIR”

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Yüksek Seçim Kurulu’nu, seçim yasaklarını çiğneyen kesimlere karşı yasal cezai müeyyideleri hayata geçirmeye çağıran İzzet İzcan, başta BRT olmak üzere yasakları çiğneyenlerin yargılanmasını talep etti.

“MARAŞ YASAL SAHİPLERİNE AİTTİR VE İADE EDİLMELİDİR”

Maraş’ın yasal sahiplerine ait olduğunu, BM kararları çerçevesinde BM’ye devir edilerek sahiplerine verilmesi gerektiğini belirten İzcan, “Karşı toplumun acıları üstünden siyaset yaparak seçim kazanmaya çalışmak, onursuz bir davranıştır” dedi.

“Kıbrıs’ın kurtuluşu çözüm, barış ve demokrasiden geçer” diyen İzcan, tüm demokrasi güçlerini birlikte mücadele etmeye çağırdı.

(AK/YIL)

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