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Bkp Genel Başkanı İzcan: “iki Liderden Beklentimiz, Federal Çözümün Önünü Açmaları”

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta bir araya gelecek olmalarının önemine dikkat çekerek, iki liderden, Kıbrıs’ta çözümün önünü açacak 3’lü zirve ile 5’li konferansın kararını almalarını istedi.

Bkp Genel Başkanı İzcan: “iki Liderden Beklentimiz, Federal Çözümün Önünü Açmaları”

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta bir araya gelecek olmalarının önemine dikkat çekerek, iki liderden, Kıbrıs’ta çözümün önünü açacak 3’lü zirve ile 5’li konferansın kararını almalarını istedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:17
Bkp Genel Başkanı İzcan: “iki Liderden Beklentimiz, Federal Çözümün Önünü Açmaları”

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta bir araya gelecek olmalarının önemine dikkat çekerek, iki liderden, Kıbrıs’ta çözümün önünü açacak 3’lü zirve ile 5’li konferansın kararını almalarını istedi.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, “Daha fazla oyalamaya gerek yok” diyen İzcan, liderlerin ilk yapacakları işin, “Geçmiş uzlaşıları teyit ederek, Birleşik Federal Kıbrıs’ı hayata geçirmek olmalıdır” dedi.

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Yeni güven yaratıcı önlemler konusunda da kararların alınmasının sürecin ilerlemesine katkı yapacağını dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “başta Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olmak üzere, çözüm karşıtı kesimlerin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elini ayağını bağlama çabalarını şiddetle reddettiklerini” belirtti.

İzcan, “Önemli olan, Kıbrıs Türk toplumunun çözüm ve barış iradesidir. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise bu iradeyi hayata geçirmek için yetki aldığını hatırlatarak gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

(HUR/GÜL) 
    
 

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