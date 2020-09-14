Bkp Genel Başkanı İzcan Abd Ve Rusya Dışişlerinin Ziyaretinin Ciddi Gelişmelerin Habercisi Olduğunu Savundu

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Kıbrıs’ı ziyaret etmelerinin ciddi gelişmelerin habercisi olduğunu savundu.

İzcan, BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu ve ABD dışişleri bakanlarının Güney Kıbrıs’ı ziyaretlerinin ciddi gelişmelerin habercisi olduğunu, bahse konu yetkililerin Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ile görüşüp Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşülmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu kaydetti.

İzcan, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları, Maraş’ın açılması ve başlaması beklenen Kıbrıs konusundaki görüşme süreci ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının ciddi hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

“Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine son verilerek diyalog yolunun takip edilmesi kaçınılmazdır” diyen İzzet İzcan, “Güç ve tehdit politikaları ile sonuç almak mümkün değildir” dedi.



Maraş konusunda izlenen politikanın yanlış olduğunu ileri süren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hele bunun iç politikada malzeme olarak kullanılmaya çalışıldığını da ileri sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından inisiyatif alarak görüşme sürecini başlatmak istediğine de değinen İzcan, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının hayati önem taşıdığını savundu.

(ID/GÜL)

