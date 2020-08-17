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Bkp: “doğu Akdeniz’deki Sorunlar, Uluslararası Hukuka Uygun, Diyalog Ve Görüşmelerle Çözülmeli”

Lefkoşa, 17 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuka uygun, karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla çözülmesini ve görüşme sürecinin bir an önce başlamasını istedi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:09
Bkp: “doğu Akdeniz’deki Sorunlar, Uluslararası Hukuka Uygun, Diyalog Ve Görüşmelerle Çözülmeli”
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Lefkoşa, 17 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuka uygun, karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla çözülmesini ve görüşme sürecinin bir an önce başlamasını istedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yaşanan gelişmeler yurdumuz Kıbrıs’ı içine çekerek yeni felaketlere neden olabilir” dedi.

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Yazılı açıklama yapan İzcan, Doğu Akdeniz’de artan gerginlikten endişe duyduğunu, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisi için yeni Navtex ilan etmesinin üzerine Kıbrıs Rum tarafının aynı alan için yeni bir Navtex yayınlamasının “işlerin giderek içinden çıkılmaz bir hal almakta olduğunu” gösterdiğini kaydetti.

Ankara’daki Hükümeti bölgede gerilimi artıracak davranışlardan uzak durmaya çağıran İzcan, “Görüşme süreci bir an önce başlamalıdır. Tek çıkar yol diyalog” dedi.

AKP hükümetinin ve Kıbrıs’taki bazı milliyetçi kesimlerin gerginlik siyaseti üreterek, kaybettikleri halk desteğini artırmaya çalıştığını savunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tek çıkar yolun diyalog olduğunu kaydetti.

(ID/GÜL)

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