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Bkp’den Bayram Mesajı…

İZCAN, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN TÜM KIBRIS’A EGEMEN OLACAĞI YARINLARIN YAKIN OLMASINI TEMENNİ ETTİ       

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:16
Bkp’den Bayram Mesajı…
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İZCAN, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN TÜM KIBRIS’A EGEMEN OLACAĞI YARINLARIN YAKIN OLMASINI TEMENNİ ETTİ       

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Kıbrıs Türk toplumunun Kurban Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını savunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Suç cennetine dönüştürülmüş Kuzey Kıbrıs’ta, suçlular elini kolunu sallayarak gezmekte, uyuşturucu baronları gençlerimizin kanını emerken, gece kulübü adı altında kadın ticareti yapılmaktadır. Dünyayı saran korona salgını, ülkemizde de kendini hissettirmiştir. Yaşanan ekonomik yıkım halkımızın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkûm etmiştir” iddiasında bulundu.

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İzcan,  Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini,  parlamentoda temsil edilen statükocu partilere inanç ve güvenin kalmadığını ve halkın değişim iradesini berhava edeceğini sananların başarısız olmaya mahkum olduğunu öne sürdü.

Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek vereceğini kaydetti.

Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrıs’a egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulunan İzcan, Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkın bayramını kutladı.

(HÖ)

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