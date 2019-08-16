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Bkp Başkanı İzcan: “sanata Zincir Vurmak Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP hükümetinin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nu lağvetmesi ve dün provalarının başlayacağı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanmasının, “kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Bkp Başkanı İzcan: “sanata Zincir Vurmak Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP hükümetinin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nu lağvetmesi ve dün provalarının başlayacağı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanmasının, “kabul edilemez olduğunu” belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Bkp Başkanı İzcan: “sanata Zincir Vurmak Mümkün Değildir”

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP- HP hükümetinin Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nu lağvetmesi ve dün provalarının başlayacağı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanmasının, “kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Sanat, baskıcı rejimlerde sisteme karşı başkaldırıyı, özgürlüğü, demokrasiyi temsil eder. Suya sabuna dokunmayan, ısmarlama oyunlar düzenleyerek sanat icra etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı. 

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“Statükocu politikacıların sanata zincir vurma çabası aslında toplumu rehin tutma siyasetinin devamıdır” diyen İzcan, “Yaşananlar, ülkemizde demokrasinin olmadığının bir şamar gibi yüzümüze çarpmasıdır” iddiasında bulundu. 

UBP- HP hükümetine bu “çağdışı kararı” düzeltme çağrısında bulunan İzzet İzcan, “ Sanat ve düşünceye konan yasaklar karşısında toplumun tüm duyarlı kesimlerinin aktif biçimde tavır koyması kaçınılmazdır” dedi.

(GÖZ/FEZ)
 

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