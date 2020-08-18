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Bkp: “başçeri’nin, Ubp Milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Dönük Bir Yemekte  buluşması Kabul Edilemez”

“ANKARA’NIN AMACI CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI, AYRILIKÇI BİR ADAYIN KAZANMASINI SAĞLAMAK”

18 Ağustos 2020 Salı 13:39
Bkp: “başçeri’nin, Ubp Milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Dönük Bir Yemekte  buluşması Kabul Edilemez”
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“ANKARA’NIN AMACI CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI, AYRILIKÇI BİR ADAYIN KAZANMASINI SAĞLAMAK”

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Ankara’nın  Lefkoşa  Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin, UBP Milletvekilleriyle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yemekte  buluşmasının kabul edilemez olduğunu” ileri sürdü.

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BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, Ankara’nın amacının, dünyanın tek tanıdığı makam olan Cumhurbaşkanlığı makamını, çözüm ve barış karşıtı, ayrılıkçı bir adayın kazanmasını sağlamak olduğunu savundu.

Sonüstün, “Seçimlerin hemen ardından yapılması planlanan BM gözetimindeki barış görüşmelerinde,  birleşmeyi değil ayrılmayı savunan bir görüşmeci heyetinin var olması ile, Ankara üzerindeki  uluslararası baskının azalmasına ve ‘Kıbrıslı Türkler Anavatan Türkiye ile bütünleşmek istiyor siz de buna saygı göstermelisiniz’ söylemiyle bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktadır” iddiasında da bulundu.

(ÖZ/HA)


 

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