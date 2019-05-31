BKP, UBP-HP hükümetini eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, UBP – HP hükümetini eleştirdi.

“Hükümet programının en önemli yanı, federal çözüm modelinin tamamen terk edilip, yerine AB’ye üye iki ayrı devlet politikasının benimsenmiş olmasıdır” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, “Bu tamamen taksimci bir yaklaşım olup, Kıbrıs Türk toplumunun sonudur” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, , “Bugüne kadarki BM kararlarını ret eden, toplumlar arası görüşmeleri bitiren böyle bir karar, Kıbrıs Türk toplumunu felakete sürüklemekten başka bir işe yaramaz” ifadeleri yer aldı.

BKP açıklamasında, bu politika ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya darbe yapma hedefinin güdüldüğü ileri sürüldü.

Kıbrıslı Türk yurtseverlere düşen görevin, ülkenin birliği temelinde bir araya gelip ortak vatan mücadelesini sürdürmek olduğu ifade edilen açıklamada, “icazetini Türkiye Elçiliğinden alan göstermelik kukla hükümet kurulduğu” iddia edildi.



