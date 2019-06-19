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BKP, Türkiye’deki  AK Parti’yi ve Maraş açılımını  eleştirdi

BKP, Türkiye’deki  AK Parti’yi ve Maraş açılımını  eleştirdi

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
BKP, Türkiye’deki  AK Parti’yi ve Maraş açılımını  eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) hükümetinin, Kıbrıs’ta şantaj ve ilhak politikası izlediğini savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın devre dışı bırakıldığını, 4’lü koalisyon hükümetinin  ani bir manevrayla bozdurulup UBP- HP hükümetinin kurdurulduğunu, Kudret Özersay’ın ön plana çıkarıldığını savunarak, kapalı Maraş’ın KKTC hükümeti tarafından açılacağının açıklanmasının altında yatan ana sebebin Ak Parti hükumetinin ilhak politikasını ileriye götürme isteği olduğunu öne sürdü.

Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik adımlar atıldığını iddia eden İzcan, “Kudret Özersay’ın Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’yı devre dışı bırakma ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilip Cumhurbaşkanlığını elde etme misyonuyla öne çıkarıldığı açıktır” iddiasında blundu.

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İzcan, “bozulan nüfus ve mülkiyet yapısıyla, BM kararlarını reddeden tavır ve tutumlarla hedeflenenin görüşme masasını torpillemek” olduğunu ileri sürerek,  Maraş açılımı ile ilgili açıklamaların görüşme sürecini bitirmek için yapıldığını savundu.

İzcan, federal çözüm yanlısı güçlerin hem Türkiye’deki demokrasi güçleri hem de Güney Kıbrıs’ta federal çözümden yana olan siyasi hareketlerle birlikte bir cephe altında mücadele etmesinin tek çıkış yolu olduğunu ifade etti.

 “Acil olan en geniş demokratik birliği oluşturmaktır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, demokrasi güçlerine çağrıda bulunarak, “ Ya şimdi bir araya gelir yurdumuza barış ve çözümü getirir, uluslararası toplumun bir parçası oluruz. Ya da Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığının yok oluşa sürüklenmesini seyrederiz. Yarın çok geç olabilir” dedi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:35
Anahtar Kelimeler:
Bkp Eleştiri
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