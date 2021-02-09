BKP: Türk tarafın federal çözüm yönünde irade göstermeli

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta Kıbrıs meselesiyle ilgili, Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum, garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletler’in de yer alacağı toplantıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

İzcan, mart başı ABD’de gerçekleşecek olan 5+1 uluslararası konferansın giderek önem kazandığını, İngiltere’nin de masaya öneriler koyacağının ortaya çıktığını, Kıbrıs Türk toplumunun federal çözüm yönünde irade göstermesi gerektiğini ileri sürdü.

Taksimci politikaların Kıbrıs Türklerini hiçbir yere taşımayacağını savunan İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “halkımız beni cumhurbaşkanı seçerek, iki devletli politikaya onay vermiştir” söylemlerinin doğru bir değerlendirme olmadığını iddia etti.

İzcan, ayrılıkçı ve şoven politikaların halk tarafından benimseneceğine inanmadığını belirtti.



