BKP tarafları Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurmaya çağırdı

İzzet İzcan, Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar, bölge halkının ortak malıdır” ifadesini kullandı; bölge ülkelerinin, uluslararası hukuku dikkate alarak işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin şart olduğunu kaydetti.

İzcan, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesi gereken uluslararası bir sorun olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine davet eden İzcan Türkiye’nin Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge antlaşması ve Libya’ya asker gönderme kararının; Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum tarafının EastMed projesi için anlaşma imzalamasının yeni çatışma noktaları yaratacağı ve Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz bir hale sokacağı görüşünü ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bölgemiz ciddi bir çatışma riski ile karşı karşıyadır” dedi.