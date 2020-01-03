banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113504
ALTIN
296.931
DOLAR
5.9736
STERLİN
7.8154
EURO
6.6608
Uyuşturucu ile birlikte yakalandılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Narkotik köpeğine yakalandı
NARKOTİK KÖPEĞİNE YAKALANDI
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Uyuşturucuya 4 tutuklama
UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

BKP tarafları Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurmaya çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklar diplomasi yoluyla çözülemiyorsa tarafların Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne gitmesi gerektiğini kaydetti.

BKP tarafları Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurmaya çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklar diplomasi yoluyla çözülemiyorsa tarafların Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne gitmesi gerektiğini kaydetti.

03 Ocak 2020 Cuma 12:05
BKP tarafları Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurmaya çağırdı

İzzet İzcan, Doğu Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Doğu Akdeniz’deki doğal  kaynaklar, bölge halkının ortak malıdır” ifadesini kullandı;  bölge ülkelerinin,  uluslararası hukuku dikkate alarak işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin şart olduğunu kaydetti.

banner317
İzcan, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesi gereken uluslararası bir sorun olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine davet eden İzcan Türkiye’nin Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge antlaşması ve Libya’ya asker gönderme kararının; Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum tarafının EastMed projesi için anlaşma imzalamasının yeni çatışma noktaları yaratacağı ve Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz bir hale sokacağı görüşünü ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bölgemiz ciddi bir çatışma riski ile karşı karşıyadır” dedi.

Son Güncelleme: 03.01.2020 15:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Tmk’ya Yeni Bina
İskele Tmk’ya Yeni Bina
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy Ve Gaziköy’ü Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy Ve Gaziköy’ü Ziyaret Etti
Gıda Analiz Sonuçları… 1 İthal Ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi
Gıda Analiz Sonuçları… 1 İthal Ve 1 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi
Süt Bedelleri Ödenmeye Başlandı
Süt Bedelleri Ödenmeye Başlandı
Hükümet, Hazırlanan Anayasa Değişikliği Önerisini Meclis’e Sundu
Hükümet, Hazırlanan Anayasa Değişikliği Önerisini Meclis’e Sundu
Ltb Ve “gerçek Kıprıslılar” İşbirliğinde “bi-communal Sanat Ve Kültür Sergisi” Açılıyor
Ltb Ve “gerçek Kıprıslılar” İşbirliğinde “bi-communal Sanat Ve Kültür Sergisi” Açılıyor
Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu
Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu
5 ayrı suçtan itham edilen iki kişi tutuklandı
5 ayrı suçtan itham edilen iki kişi tutuklandı
LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerini unutmadı
LAÜ öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerini unutmadı
RDÜ-İŞAD arasında işbirliği protokolu imzalandı
RDÜ-İŞAD arasında işbirliği protokolu imzalandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim