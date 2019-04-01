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BKP: “Su baskınlarına neden olan inşaatlar kamulaştırılarak düzeltilmeli”

BKP: “Su baskınlarına neden olan inşaatlar kamulaştırılarak düzeltilmeli”

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:14
BKP: “Su baskınlarına neden olan inşaatlar kamulaştırılarak düzeltilmeli”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, su baskınlarına neden olan inşaatların kamulaştırılarak düzeltilmesi çağrısında bulundu.

İzcan, yazılı açıklamasında, “Bu gün yapılması gereken, ülkenin en acil bölgelerinden başlamak kaydı ile su baskınlarına neden olan inşaatların kamulaştırılarak düzeltilmesidir” dedi.

Her kuvvetli yağışın ardından sel ve su baskını endişesi yaşandığını, bunun da nedeninin çarpık yapılaşma olduğunu vurgulayan İzcan, “ Dereleri, dağları, ormanları inşaatlarla dolduran, kar, daha fazla kar peşinde koşan rantçı zihniyet, yaşananların tek sorumlusudur” dedi.

Yasa ve hukuk dışı bir şekilde, çarpık yapılanmadan sorumlu olanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğine işaret eden BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Devletin bir an önce vatandaşlara yardım elini uzatması gerekir” dedi.

 

Son Güncelleme: 01.04.2019 17:20
Anahtar Kelimeler:
Bkp Su Baskınları
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