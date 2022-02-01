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BKP: “Silahlı saldırı ve iddialar soruşturulmalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Girne’de yaşanan silahlı saldırı ve sonrasında ortaya atılan iddialarla ilgili yetkili kurumları göreve çağırdı, konu hakkında  gerekirse Meclis soruşturması açılmasını istedi.

01 Şubat 2022 Salı 14:45
BKP: “Silahlı saldırı ve iddialar soruşturulmalıdır”

BKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan silahlı saldırılara işaret edildi ve konu ile ilgili kamuoyuna doyurucu açıklama yapılması talep edildi.

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Olayda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile ilgili de iddialar olduğuna işaret edilen açıklamada, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı, Büyükelçilik Basın Müşavirliğinin olayı tümden yalanlamasının yeterli olmadığı belirtildi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, olayın çok ciddi ve vahim olduğunu vurguladı

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Son Güncelleme: 01.02.2022 15:29
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