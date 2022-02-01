BKP: “Silahlı saldırı ve iddialar soruşturulmalıdır”

BKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan silahlı saldırılara işaret edildi ve konu ile ilgili kamuoyuna doyurucu açıklama yapılması talep edildi.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, olayın çok ciddi ve vahim olduğunu vurguladı
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Girne’de yaşanan silahlı saldırı ve sonrasında ortaya atılan iddialarla ilgili yetkili kurumları göreve çağırdı, konu hakkında gerekirse Meclis soruşturması açılmasını istedi.
BKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan silahlı saldırılara işaret edildi ve konu ile ilgili kamuoyuna doyurucu açıklama yapılması talep edildi.
BKP Merkez Yürütme Kurulu, olayın çok ciddi ve vahim olduğunu vurguladı