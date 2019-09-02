BKP,  liderlere üçlü zirve için yapıcı davranma çağrısı yaptı

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin, taraflar arasındaki ayrılıkların giderilmesi için Kıbrıs’ta bulunduğunu hatırlatarak, referans noktalarında uzlaşılarak görüşme sürecinin önünün açılmasını talep etti.

İzzet İzcan, “Görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı ve taraflar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e taahhüt ettikleri gibi, referans noktalarında uzlaşarak Guterres fikirleri temelinde sorunun çözümüne odaklanmalıdır” dedi.

Genel Başkanı İzzet İzcan, geleceğin Maraş veya doğal gaz gibi macera arayışlarında değil, barışta olduğunu belirti.

Gerekirse iki liderin BM Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek, sıkıntılı noktaları aşmaları çağrısında bulunan İzcan, “Zamana oynamak kimseye bir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.