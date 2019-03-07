Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103549
ALTIN
224.994
DOLAR
5.4356
STERLİN
7.1461
EURO
6.1487
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
Kaçak et operasyonu
KAÇAK ET OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kadına şiddetten yakalandı
Kapat

BKP kadın meclisi, kadın dayanışma evleri talep etti

BKP kadın meclisi, kadın dayanışma evleri talep etti

07 Mart 2019 Perşembe 09:44
BKP kadın meclisi, kadın dayanışma evleri talep etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddete karşı en ağır cezaların uygulanması ve şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin açılmasını talep etti. 

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu, eşitlikçi, sosyal adalet dayalı, cinsiyetçi tüm toplumsal yargılardan arındırılmış, demokratik ve özgürlükçü bir toplum oluşturma mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, kadının özgürleşmesinin önündeki en büyük engelin erkek egemen kapitalist sömürü sistemi olduğunu vurguladı.

Kurucu, şöyle devam etti:
“Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan kadına yönelik şiddet ve baskı, bir yandan seks köleliği ve insan ticaretindeki artış, diğer yandan da Suni İslam yaşayış biçiminin topluma dayatılarak sosyal kültürel yapının bilinçli bir şekilde değiştirilmek istenmesi, mücadelenin yeniden biçimlendirilmesini gerektirmektedir.  Öte yandan, gece kulüplerinin kapatılması, yasaların tüm baskıcı gelenek, görenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımının sağlanması elzemdir.”

Kadına yönelik şiddete karşı en ağır cezaların uygulanması ve şiddet mağduru kadınlar için Kadın Dayanışma Evleri’nin açılmasını talep eden Kurucu, cinsiyet eşitliği eğitiminin ilk öğretimden itibaren müfredata yerleştirilmesinin toplumsal cinsiyet algılarının dönüştürülerek eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum ve bireyler yaratmanın yegane yolu olduğuna inanç belirtti. 

Hediye Kurucu, erkek egemen kapitalist sistemde, kadınların şiddetin, baskının ve sömürünün en ağırına maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı. 

Kurucu, şöyle devam etti:
“Kadınların işte, evde, sokakta, kısaca hayatın her alanında, ezildiği, dışlandığı ve güvenlikten yoksun yaşadığı bu ataerkil kapitalist dünyayı reddediyoruz. Kadınların yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için ‘pozitif ayırımcılık da dahil, gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören tüm dünya kadınlarının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeleri destekleyip, adaletsizce, tek bir cinsiyet lehine yaşanmadığı bir dünyayı kurmanın bugünden mümkün olduğuna inanıyoruz. Cinsiyetçi olmayan, çok kültürlü, çok kimlikli, özgür, eşit, sınıfsız, sömürüsüz, sosyalist bir toplum hedefini hayata geçirme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.”


 

Son Güncelleme: 07.03.2019 12:49
Anahtar Kelimeler:
Bkp Kadın Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürkut: “Kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı şiddet ortada dururken, daha fazla eğitime, yasal düzenleme ve iş birliğine ihtiyaç var”
Gürkut: “Kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı şiddet ortada dururken, daha fazla eğitime, yasal düzenleme ve iş birliğine ihtiyaç var”
GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına 3 adet Unimog araç hibe etti
GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına 3 adet Unimog araç hibe etti
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Milli Piyango’dan “yılbaşı ikramiyesi” açıklaması
Milli Piyango’dan “yılbaşı ikramiyesi” açıklaması
Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin kadınlar günü mesajı
Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin kadınlar günü mesajı
Sağlık Bakanı Filiz Besim'in Kadınlar Günü mesajı
Sağlık Bakanı Filiz Besim'in Kadınlar Günü mesajı
KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı
KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı
Töre, May’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “kıbrıs Türkü'nün YegÂne Güvencesi Ve Garantörü, Türkiye Ve Türk Ordusunun Varlığıdır”
Töre, May’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “kıbrıs Türkü'nün YegÂne Güvencesi Ve Garantörü, Türkiye Ve Türk Ordusunun Varlığıdır”
“Erkek egemen yapının yıkılmasına yönelik eğitim odaklı bilimsel projeler hayata geçirilmeli”
“Erkek egemen yapının yıkılmasına yönelik eğitim odaklı bilimsel projeler hayata geçirilmeli”
“Yunus Emre’nin İzinde” konferanslar dizisi Başlıyor
“Yunus Emre’nin İzinde” konferanslar dizisi Başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim