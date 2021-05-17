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BKP, İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, İsrail’in, Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıları kınadı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30
BKP, İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını kınadı
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BKP Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in doğu Kudüs’te işgal altında tuttuğu bölgede, Müslüman ve Hristiyanların ibadetlerini engellediği, Doğu Kudüs’ün tarihi Seyh Jarrah bölgesinde ikamet eden Filistinlileri evlerinden kovarak, yerlerine Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye çalıştığı ve Filistin halkına karşı çağdışı provokasyonlar uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail yönetimi, geçmişte Hitlerin, Yahudi halkına karşı yürüttüğü soykırım politikalarını Filistin halkına karşı uygulamaktadır” denildi.

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“BKP, Filistin’in işgali ve kolonizasyon politikalarını tümden ret etmekte ve Filistin halkının yanında durmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, emperyalist ülkelerin, faille mağduru eşitleyen davranışlarının utanç verici olduğu ifade edildi.

BKP’nin, Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, İsrail, sivilleri katleden saldırılarını durdurmaya ve 1967 tarihli sınırlar çerçevesinde Filistin devletini tanımaya çağrıldı.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:02
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