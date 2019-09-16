banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102590
ALTIN
277.020
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.1174
EURO
6.2917
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner306

BKP iki Kıbrıslı Rum kadının “evlerinin fotoğrafını” çektikleri gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı

BKP iki Kıbrıslı Rum kadının “evlerinin fotoğrafını” çektikleri gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
BKP iki Kıbrıslı Rum kadının “evlerinin fotoğrafını” çektikleri gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), iki Kıbrıslı Rum kadının askeri yasak bölge kapsamındaki bir evin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter konuyla ilgili açıklamasında,  “Bu ülkede yaşanan en büyük acılardan biri de her iki toplumun da 1974 sonrasında doğup büyüdükleri evleri, köyleri terk etmek zorunda kalmalarıdır. Bu çok insani ve hassas bir konudur. Ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istedikleri için Kıbrıslı Rum bir anne ve kızının polis tarafından ‘askeri yasak bölgede fotoğraf çekme’ gerekçesiyle tutuklanması çağ dışıdır ve milliyetçilik ve şovenizmi körüklemekten başka bir işe yaramaz” dedi.

banner317
Yiğiter, çözümsüzlük devam ettiği sürece temel insan haklarına aykırı bir şekilde tüm Kıbrıslıların bu tarz olaylarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yiğiter, “Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Rumlara ait birçok yerleşim yeri bu gün askeri bölge içinde kalmıştır. Ve bu yerleşim yerlerinin sahipleri, köylerini, doğup büyüdükleri evleri görememektedir. Bu kuzeyde hüküm süren rejimin temel insan haklarını ihlal ettiğinin en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.09.2019 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla kavşağı yakınlarında araç yangını
Ulukışla kavşağı yakınlarında araç yangını
Seyir halindeki araç alev aldı
Seyir halindeki araç alev aldı
Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek
Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
Yarın bazı köylerde elektrik kesintisi var
HAKSEN vekaletname süreçlerinin ele alınması çağrısında bulundu
HAKSEN vekaletname süreçlerinin ele alınması çağrısında bulundu
Arucad’da Yeni Akademik Yıl Tasarımcı-akademisyen Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’nun Verdiği Açılış Dersiyle Başladı
Arucad’da Yeni Akademik Yıl Tasarımcı-akademisyen Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’nun Verdiği Açılış Dersiyle Başladı
Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan Gence “iyilik Lideri” Ödülü
Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan Gence “iyilik Lideri” Ödülü
Özersay ve Atakan Vadili’yi ziyaret etti
Özersay ve Atakan Vadili’yi ziyaret etti
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının Ekim ayı içerisinde belirleneceğini söyledi
Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının Ekim ayı içerisinde belirleneceğini söyledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim