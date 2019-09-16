BKP iki Kıbrıslı Rum kadının “evlerinin fotoğrafını” çektikleri gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), iki Kıbrıslı Rum kadının askeri yasak bölge kapsamındaki bir evin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasını kınadı.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter konuyla ilgili açıklamasında, “Bu ülkede yaşanan en büyük acılardan biri de her iki toplumun da 1974 sonrasında doğup büyüdükleri evleri, köyleri terk etmek zorunda kalmalarıdır. Bu çok insani ve hassas bir konudur. Ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istedikleri için Kıbrıslı Rum bir anne ve kızının polis tarafından ‘askeri yasak bölgede fotoğraf çekme’ gerekçesiyle tutuklanması çağ dışıdır ve milliyetçilik ve şovenizmi körüklemekten başka bir işe yaramaz” dedi.

Yiğiter, çözümsüzlük devam ettiği sürece temel insan haklarına aykırı bir şekilde tüm Kıbrıslıların bu tarz olaylarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yiğiter, “Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Rumlara ait birçok yerleşim yeri bu gün askeri bölge içinde kalmıştır. Ve bu yerleşim yerlerinin sahipleri, köylerini, doğup büyüdükleri evleri görememektedir. Bu kuzeyde hüküm süren rejimin temel insan haklarını ihlal ettiğinin en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.