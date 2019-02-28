BKP: ”Görüşme süreci bir an önce başlasın”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, liderlerin güven artırıcı önlemlerle ilgili attıkları adımların, hem toplumlar arası ilişkilerin gelişmesi hem de Kıbrıs sorununun kalıcı çözümünde katalizör rol oynayacağını belirterek, “ Liderlerin bir araya gelerek güven artırıcı önlemlerle ilgili adım atmasını destekliyor ve selamlıyoruz” dedi.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre İzcan, liderler arasında görüşme sürecinin bir an önce yeniden başlamasını talep etti.

Ticaretin engelsiz yürütülmesi, suçluların karşılıklı iadesi gibi konuların da masada olduğuna vurgu yapan İzcan, “ Atılan her olumlu adım, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda toplumlar arası ilişkileri ve işbirliğini geliştirecek ve tüm Kıbrıslıların refah ve huzur içinde yaşayacağı ortak geleceğin inşasını sağlayacaktır” dedi.

Liderler görüşmesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anstasiadis arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği sonucunun da ortaya çıktığını ifade eden İzcan, “Akdeniz’de bulunan doğal gazın çıkarılması ve paylaşılması konusunda da çalışmalar uyum ve uzlaşı içinde sürdürülmelidir. Doğalgaz kullanılarak iki toplumun yeniden gerginliğe ve çatışmaya sürüklenmesine müsaade edilmemelidir. BKP, Kıbrıs halkının yeniden çatıştırılmasını kabul etmemektedir. Önümüzde duran en büyük tehlike doğalgaz konusuyla toplumlar arası gerginlik ve çatışma ortamının yeniden yaratılmasıdır” ifadelerini kullandı.

