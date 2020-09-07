BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Covid 19 salgınının hızla kontrolden çıktığını belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet izcan, yazılı açıklamasında, bunun sorumlusunun zamanında önlem almayan, bilim kurulunun önerilerini savsaklayan UBP-HP hükümeti olduğunu savunarak, “UBP-HP hükümeti, süreci çok kötü yönetmiştir. Karantinasız girişlere onay veren zihniyet, bugün yaşananların sorumlusudur” dedi.

İN TELAFİSİ VAR, ANCAK YAŞAMIN YOKTUR”

Okulların bu koşullarda açılamayacağına vurgu yapan İzcan, uzaktan eğitime geçilmesi çağrısında bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerin yaşamlarını tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Eğitimin telafisi var, ancak yaşamın yoktur” diyen İzzet İzcan, koşullar düzelene kadar çocukları okula göndermeme çağrısında bulunarak, “UBP-HP hükümeti sözden değil, eylemden anlamaktadır” dedi.