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BKP Genel Başkanı İzcan: “Ercan uluslararası uçuşlara açılmalıdır”

03 Haziran 2022 Cuma 17:13
BKP Genel Başkanı İzcan: “Ercan uluslararası uçuşlara açılmalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin iç hat terminali yapılmasını “tam bir skandal” olarak nitelendirip, eleştirdi.

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“İhtiyaç olan Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılmasıdır “ diyen İzcan, “Biletler 300-500 TL ucuzlayacak diye, halkın gözünü boyayarak, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye entegrasyonu siyaseti ileri taşınıyor“ dedi.

Ercan’ın Şikago Sözleşmesi’ne uygun uluslararası uçuşlara açılması durumunda doğacak rekabet ve yoğunluk nedeniyle bilet fiyatlarının kendiliğinden düşeceğini, turizm patlaması yaşanacağını ifade eden İzcan, ülke ekonomisinin gelişmesini engelleyenin, izlenen ayrılıkçı politikalar olduğunu öne sürdü.

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