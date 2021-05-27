BKP: "Geçiş kapılarının en erken tarihte, planlı, gerekli sağlık tedbirleri alınarak açılmasını talep etti"

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, yaşadığımız pandemi sürecinde en fazla etkilenen sektörlerin başında küçük esnafın geldiğini vurguladı. Sonüstün, “Özellikle turiste bağlı çalışan bu sektör, kapanmalar ve karantina süreçlerinden dolayı tamamen iflaslarla karşı karşıya bırakıldı. Hükümet olduğunu iddia edenler, özellikle gıda sektöründe çalışan gıda ithalatçıları ve toptancılarını koruyarak, işsiz ve aşsız kalan toplumun büyük bir çoğunluğunu fahiş fiyat karsısında açlıkla karşı karşıya bıraktı” dedi.

Sonüstün, ülkemizde kullanmak zorunda bırakıldığımız ve uluslararası para birimler karşısında sürekli değer kaybeden TL yerine, ekonomiye güven veren euroya dönülmesi ve üretimden kopartılmış yurdumuzda TL kullanılmasından doğan enflasyonun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

