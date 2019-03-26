BKP elektrik fiyatlarıyla ilgili düzenlemeyi eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, elektrik fiyatlarıyla ilgili düzenlemeyi eleştirdi.

Sonüstün, yılın 9 ayı güneşin hakim olduğu bölgede temiz enerji üretimine geçilmesinin şart olduğunu söyledi. Sonüstün, “Toplumun beklentisi ucuz, güvenli ve temiz elektrik kullanmak. Temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması için dünyayla enterkonnekte olmak kaçınılmazdır. Ancak o zaman daha ucuz ve kaliteli hizmet almak mümkün” dedi.

Salih Sonüstün, “Hem üç zamanlı tarife, hem de sabit tarife kullanımı vatandaşın cebine zam olarak yansıyacak. Vatandaş, hangi tarifeyi kullanırsa kullansın daha yüksek fatura ödeyecek” dedi.

KIB- TEK’in kötü yönetildiğini, kurumda dengesiz maaş sitemi olduğunu savunan Sonüstün, maliyeti yüksek enerji üretiminin, KIB- TEK’in borçlarının, AKSA’ya alım garantili ödenen miktarın üretim maliyetlerini artırdığını söyledi, “Bunun faturası vatandaşa ödettiriliyor” eleştirisinde bulundu.