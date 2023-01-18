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BKP'den Derinya bölgesindeki sosyal konut yapılmasına tepki

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi ve Derinya bölgesine TOKİ sosyal konut yapılmasına karşı olduklarını açıkladı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 14:32
BKP'den Derinya bölgesindeki sosyal konut yapılmasına tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, KKTC hükümetinin ve Türkiye hükümetinin KKTC'ye kabloyla elektrik getirilmesi ve Derinya bölgesine TOKİ sosyal konut projelerinin yapılmasına karşı olduklarını açıkladı.

BKP’den verilen bilgiye göre, Maraş’ın, Birleşmiş Milletlerin 550 ve 789 numaralı kararlarıyla koruma altına alındığını hatırlatan İzcan, “BM kararlarını çiğneyerek, Derinya bölgesinde sosyal konut yapımının, uluslararası hukukun ihlali olacağını, Kıbrıs’ta toplumlar arası güvene öldürücü bir darbe vurarak, Kıbrıslı Türkleri yeni maceralara sürükleyecektir“ dedi.

Yapılanların İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığından hiçbir farkı olmadığını ileri süren İzcan, Kıbrıs’ın yeni gerginliklere değil, barış ve çözüme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kablo ile elektrik konusunda da yapılmaya çalışanın, Kıbrıslı Türklere hiçbir yarar sağlamayacağını, elektrikte enterkonnekte sisteme geçmenin mümkün olamayacağını, bunun önünde yasal engeller bulunduğunu savunan İzcan, “Yapılacak olan Kıbrıslı Türkleri iliklerine kadar sömürmek için, AKSA gibi özel şirketlere yeni fırsatlar yaratmak” dedi.

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