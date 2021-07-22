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BKP: “Bizleri dava ederek susturamazsınız”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizleri dava ederek susturamazsınız” dedi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 13:15
BKP: “Bizleri dava ederek susturamazsınız”

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklamasında, BKP’nin, kurulduğu günden, Kuzey Kıbrıs’taki her türlü yasa dışılığa karşı çıktığını, bu konularda çıkan haberler üzerine ciddi bir şekilde eğildiğini, uluslararası basında çıkan açıklama ve haberleri yakinen takip ederek, hükümetten bu konuların üzerine gitmesini istediğini belirtti.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, bundan sonra da bu konuda kararlı adım atacaklarını vurguladı.

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BKP, bu kapsamda iş insanı “Halil Falyalı” ismi üzerinden geçen iddiaların, hükümet tarafından araştırılmasını istediklerini, ancak söz konusu kişinin, BKP ve BKP Genel Başkanı İzzet İzcan’ı 4 Milyon TL tazminat talep ederek dava ettiğini kaydetti.

“Birleşik Kıbrıs Partisi, bu tür saldırılara papuç bırakacak bir parti değildir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, halkı yakından ilgilendiren bu hayati konularda geri adım atmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 14:42
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