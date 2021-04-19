BKP, Barolar Birliği eylemine destek verdi

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre İzcan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşananlar Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bir saldırıya dönüştü, bu kabul edilmez” dedi.

“Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı direkt saldırı altındadır” diyen İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı ve KKTC hükümetini eleştirdi.

İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu demokratik laik bir devlette özgürce yaşamak istemektedir” şeklinde konuştu.

Bağımsız yargının geleceğin teminatı olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını vurguladı.