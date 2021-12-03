BKP, Avrupa Sol Partiler toplantısına katıldı

BKP’den verilen bilgiye göre, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Avrupa Sol Partisi himayelerinde gerçekleşen “5. Avrupa Formu”na BKP adına katıldı.

Başta; Avrupa’nın geleceği, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların ele alındığı toplantıda, kadın hakları ve gençliğin geldiği son durum, İşçi Sendikaları başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirildi, pandeminin ve göçmenlerin sorunlarının tartışıldığı ilk günkü birleşimde, işçi hakları, göçmenler, sendikaların geldiği son durum ve aşı konuları tartışıldı.



Birleşimin ikinci gününde Salih Sonüstün, başta Kıbrıs konusu ve özellikle ülke ile ilgili politik, sosyal ve ekonomik sorunları içeren bir sunum yaptı. Açıklamaya göre, Sonüstün, sunumunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerde bulundu.Salih Sonüstün, ayrcıa toplantıda yaptığı ikili temaslarla, İngiltere İşçi Partisi eski başkanı Jeremy Corbyn ve Avrupa’nın Sol Parti temsilcileri ile Kıbrıs konusu ve bölgedeki gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.