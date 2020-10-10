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BKP Akıncı’nın adaylıktan çektirilmesi için yapıldığını iddia ettiği baskıları kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın adaylıktan çektirilmesi için MİT aracılığı ile Ankara’daki AKP hükümetinin baskılar yaptığını” iddia etti ve ileri sürdüğü baskıları kınadı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 15:16
BKP Akıncı’nın adaylıktan çektirilmesi için yapıldığını iddia ettiği baskıları kınadı
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BKP Merkez Yürütme Kurulu, yazılı açıklamasında, “Akıncı’ya baskı yapanların”, istenmeyen kişi ilan edilip ülkeden sınırı dışı edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılanların hiçbir demokratik ülkede olamayacağını ifade eden BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Lefkoşa’daki TC Büyük Elçiliği’nin seçim karargâhına dönüştürülmesi ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine saygısızlık yapılması asla kabul edilemez” iddiasında bulundu ve “İktidarın Kıbrıslı Türklere devredileceği demokratik bir anayasa en acil ihtiyacımızdır” dedi.

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Yaşananları başta Avrupa solu olmak üzere dünya kamuoyuna duyurmanın görevleri olduğunu dile getiren BKP Yürütme Kurulu, olaylar karşısında başlarını kuma sokarak susan aday ve kesimlerin tarih önünde mahkûm olacağını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunu, sandığa giderek, iradesine saldıranlara, Mustafa Akıncı’yı destekleyerek cevap vermeye çağıran BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bu memleket bizimdir ve talimatla yönetilmeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi.


 

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Son Güncelleme: 10.10.2020 15:20
Anahtar Kelimeler:
Akıncının Adaylıktan çektirilmesi BaskısıBkp
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