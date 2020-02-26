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“Bizimle konuş Türkiye!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi partilileri dahil sol cenahtan Akıncı’ya kaptırdığını düşündüğü oyları geri almak için atağa kalktı.

“Bizimle konuş Türkiye!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi partilileri dahil sol cenahtan Akıncı’ya kaptırdığını düşündüğü oyları geri almak için atağa kalktı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
“Bizimle konuş Türkiye!”
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“Bizimle konuş Türkiye!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi partilileri dahil sol cenahtan Akıncı’ya kaptırdığını düşündüğü oyları geri almak için atağa kalktı.

Türkiye ile ilişkilerde problem istemeyerek sağ partilerin oyuna da ortak olan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı gibi modaya uyarak Türkiye’ye yönelik eleştirilerini de dile getirmeye başladı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin lideri Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bir Tv programına yaptığı açıklamada Akıncı gibi sivri bir dil ve zamansız çıkışlar yerine daha sağduyulu ve realist eleştirilerde bulundu.

Tufan Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda görüşlerini dile getirirken “Türkiye Cumhuriyeti artık bize konuşmaktan vazgeçmeli ve bizimle konuşmalı”  ifadelerini kullandı.

Erhürman,”Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile yaşadığımız sorun bu. Biz birbirimizle konuşamıyor muyuz? Biz birbirimizle konuşamaz bir noktaya mı geldik? Eğer böyleyse bu çok tehlikeli” yorumunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin bozulmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişki, yeniden doğru zeminde tesis edilmelidir.“ dedi.

Kapalı Maraş’ın açılması konusunda da görüşlerini dile getiren Erhürman,  hem hükümet hem de Türkiye ile bu konuda aynı görüşte olmadığının altını çizdi.

Tufan Erhürman, Maraş sürecinin “BM’yi muhatap almadan da Maraş’ı açarız” söylemlerine kadar vardığını söyleyerek  “Bu şekilde Maraş’ı açmanız mümkün değil”  dedi.

Eleştirilerini Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları konusuyla devam eden Erhürman, “Amerika’dan, Rusya’ya, Mısır’dan, Türkiye’ye kadar herkesin söz hakkı oluyor burada ama bizim sözümüz gittikçe kısılıyor” ifadelerini kullandı.

Rum lider Anastasiadis’in Maraş konusunda komite kurulması önerisini de değerlendiren Erhürman, komite kurulacaksa Maraş konusunun yanında, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın ve hidrokarbon konusunun da bu komitenin gündemine alınması gerektiğini söyledi.

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