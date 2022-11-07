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Bizimkiler ne çocuğu?

DP MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU, ÇOCUĞU GÖÇ ETMESİN YÜZLERCE MİLYONLUK İHALE İSTER !

07 Kasım 2022 Pazartesi 09:50
Bizimkiler ne çocuğu?

DP MİLLETVEKİLİ HASAN TOSUNOĞLU, ÇOCUĞU GÖÇ ETMESİN YÜZLERCE MİLYONLUK İHALE İSTER !

UBP MİLLETVEKİLİ EMRAH YEŞİLIRMAK, KARDEŞİ GÖÇ ETMESİN DEVLETTE İSTİHDAM EDİLİR !

UBP MİLLETVELİ YASEMİN ÖZTÜRK, KUZENİ GÖÇ ETMESİN DEVLETTE İSTİHDAM EDİLİR!

UBP ESKİ MİLLETVEKİLİ AYTAÇ ÇALUDA’NIN OĞLU GÖÇ ETMESİN DİYE SARAYDA DANIŞMAN OLARAK İSTİHDAM EDİLİR !

ÜKEMİZİN GENÇLERİ DE İŞSİZLİKTEN , YOKSULLUKTAN ÜLKESİNİ, VATANINI, KÖYÜNÜ, AİLESİNİ, ANNESİNİ BABASINI TERKEDİP GÖÇ EDİYOR !

PEKALA SİZİNKİLER GÖÇ ETMESİN DİYE DEVLET İMKANLARİNDAN FAYDALANAN ANNE BABA KUZUSUDUR DA;

DİĞER GÖÇ EDEN GARİBANLAR, YANİ BİZİMKİLER NE ÇOCUĞUDUR ???

KIBRIS MANŞET’e ulaşan Milliyetçi kesimden kanaat önderi kişiler, UBP – DP – YDP Hükümeti bu şekilde davranmaya devam ederek yerel seçimlerde UBP tarihinin en büyük hezimetini yaşayacağını söylediler.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in parti içerisinde yeterince otorite kuramadığını, etraafındaki kişilerce yanlış yönlendirilerek ülkeye ve UBP’ye büyük zarar verdiğini belirten UBP’nin duayen kanaat önderleri Eski Maliye Bakanı Sunat ATUN’un TPIC yüzünden görevden alınmasından sonra aylarca süren rezillikler sonrasında başa dönülmesinin de Sunat ATUN’a haksızlık yapıldığını ortaya çıkardığını ve kendisinden özür dilenerek göreve iade edilmesi gerektiğini söylediler.

UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından yapılan istihdamlar tek tek isim isim ilişkileriyle birlikte yayınlanmaya devam edecektir.

Son yapılan danışman istihdamıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki DANIŞMANLARIN isimleri, ilişkileri ve sayısı araştırmaların sonuçlanmasından sonra yayınlanacaktır.

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