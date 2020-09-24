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Biyologlar Derneği, “iklim Değişikliğinin Neresindeyiz?” İsimli Kitapçığı Uluçay’a Takdim Etti

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’i kabul etti. 

24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Biyologlar Derneği, “iklim Değişikliğinin Neresindeyiz?” İsimli Kitapçığı Uluçay’a Takdim Etti
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Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’i kabul etti. 

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Sarpten, Başkan Uluçay’a dernek tarafından hazırlanan “İklim değişikliğinin neresindeyiz?” isimli bilgilendirici kitapçığı takdim etti. 

Sarpten, Meclis Başkanı Uluçay’la görüşmesindeki konuşmasında, yaşanan iklim değişikliğinin Kıbrıs adası üzerindeki etkilerini anlatmak ve yaşanabilecek felaketlere dikkat çekmek maksadıyla kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. 

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Sarpten, kitapçıkta iklim değişikliğinin genel tanımı, doğrudan Kıbrıs adasını etkileyecek sorunlar ve yaşanabilecek felaketin etkilerini hafifletmek ve öncelikle yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiklerini anlattı. 

ULUÇAY: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU, EN AZ EKONOMİ VE SİYASİ KONULAR KADAR ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Biyologlar Derneği’ne bu çalışmasından dolayı teşekkür ederek, genel olarak tüm dünyanın bir sorunu olan iklim değişikliği sorununun Kıbrıs adası ölçeğinde de değerlendirilmesinin çok önemli bir bilimsel veri oluşturacağına dikkat çekti. 

Sorunun en az ekonomi ve siyasi konular kadar önemli bir konu olduğuna işaret eden Uluçay, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, toplumun tüm katmanlarının bu konuda bilinçlenmesi ve atılacak her adımda iklim değişikliği sorununun düşünülerek planlamalar yapılması gerektiğini kaydetti. 

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

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