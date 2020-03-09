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Biyologlar Derneği, İklim Değişikliğine Kıbrıs’tan Bakış Temasıyla Forum Düzenliyor

Lefkoşa, 9 Mart 20 :  Biyologlar Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı tarafından desteklenen \'\'İklim Değişikliğine Kıbrıs\'tan Bakış\'\' çalışması kapsamında konuya duyarlılık gösteren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri, bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar ve aktivistlerin katılımıyla forum gerçekleştirecek.

Biyologlar Derneği, İklim Değişikliğine Kıbrıs’tan Bakış Temasıyla Forum Düzenliyor

Lefkoşa, 9 Mart 20 :  Biyologlar Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı tarafından desteklenen \'\'İklim Değişikliğine Kıbrıs\'tan Bakış\'\' çalışması kapsamında konuya duyarlılık gösteren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri, bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar ve aktivistlerin katılımıyla forum gerçekleştirecek.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
Biyologlar Derneği, İklim Değişikliğine Kıbrıs’tan Bakış Temasıyla Forum Düzenliyor
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Lefkoşa, 9 Mart 20 :  Biyologlar Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı tarafından desteklenen ''İklim Değişikliğine Kıbrıs'tan Bakış'' çalışması kapsamında konuya duyarlılık gösteren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri, bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar ve aktivistlerin katılımıyla forum gerçekleştirecek.
İki toplumlu olarak düzenlenecek ve İngilizce-Türkçe çevirinin de olacağı forum, 19 Mart Perşembe günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında Ledra Palace Hotel’de yer alacak.
Biyologlar Derneği  yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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“Doğanın sınırının olmadığı Akdeniz’in doğusundaki adamızda bir an önce yaşanan iklim krizine karşı adım atmak artık kaçınılmazdır. Kıbrıs halkları olarak kendi küçük yerel problemlerimizi bir kenara bırakarak daha fazla zaman kaybetmeden ortak geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliğine karşı bugün harekete geçmezsek yarına geç kalmış olacağız. Bu bilinçten hareketle, forumda ortaya konacak veriler ve sonrasında oluşturulacak ortak  komiteyle hazırlanacak bir raporla iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla ‘‘talepler listesi’’ oluşturulacaktır. Oluşturulan bu talepler listesi de forum sonrasında yöneticilere, siyasi parti temsilcilerine, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Forum, konuya ilgi duyan tüm katılımcılara açık bir şekilde gerçekleştirilecektir”
(AK/FG)

 

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