Biyologlar Derneği 20 Yaşında

DERNEĞİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA 14 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Biyologlar Derneği, 20’nci kuruluş yıldönümü kapsamında 14 farklı etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Dernek, konferans, seminer ve kursların yanı sıra doğa gezisi ve kuş gözlemi gibi 14 farklı etkinliğin yanı sıra mayıs ayında resepsiyon düzenleyecek.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sorunlara seyirci kalmadıklarını, yetkilileri uyarmayı, toplumu bilgilendirmeyi görev bildiklerini söyledi.

Sarpten, bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Biyologlar Derneği’nin yarınlara yaşanılabilir bir ülke bırakmak için çalıştığını kaydetti.

(RÇ/FEZ) ETKİNLİK PROGRAMI EKTEDİR