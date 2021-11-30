Biyologlar Derneği’nin iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık çalışmaları sürüyor

Biyologlar Derneği, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak ve iklim değişikliğine yönelik nasıl önlemler alınabileceğini anlatmak amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalarına Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde (BEAL) devam etti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri ise söyleşi sırasında Tarih Öğretmenleri Hülya Tek’in önderliğinde hazırladıkları “Dünya’da ve Ülkemizde Çevre Sorunları” konulu bir kitapçığı Kofalı’ya takdim etti.