Biyologlar Derneği yeni yönetim kurulu oluştu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, faaliyet ve mali raporların sunulması ve aklanmasından sonra yetkili kurulların seçiminin de yapıldığı genel kurul toplantısı sonrası yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek başkanlığına Gizem Mulla’nın getirildiği toplantıda, yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı.

Dernek yeni yönetim kurulu ve yetkili kurulları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu; Gizem Mulla (Başkan), Mustafa Kofalı (Genel Sekreter), Dilge Özerdem (Mali İşler Sorumlusu), Vural Yılmaz (Eğitim ve Araştırmalar Sorumlusu), Kerem Teralı (Basın ve Yayın Sorumlusu), Melek Keleş (Sosyal İşler Sorumlusu), Hatice Benan (Dış İlişkiler Sorumlusu), Hasan Sarpten, Türkay Öyken ve Yönter Meray (yedek üyeler).

Disiplin Kurulu; Niyazi Türkseven, Sedef Gürsoy Kutlu, Burak Ali Çiçek.

Denetleme Kurulu; Şerife Gündüz, Gözde Akyel, Ebru Andiç”