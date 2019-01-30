Biyologlar Derneği yeni başkanı Hasan Sarpten



Biyologlar Derneği Başkanlığına Hasan Sarpten getirildi.



Dernekten verilen bilgiye göre, geçen hafta yapılan XX. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev bölümü yaptı.



Dernek başkanlığına Hasan Sarpten’in getirildiği toplantıda yönetim kurulu şöyle şekillendi:



“Hasan Sarpten (Başkan); Gizem Mulla (Genel Sekreter); Dilge Özerdem (Mali İşler Sorumlusu); Türkay Öyken (Eğitim ve Araştırmalar Sorumlusu); Sedef Kutlu (Basın ve Yayın Sorumlusu); Müsteyde Yücebaş (Sosyal İşler Sorumlusu); Hatice Benan (Dış İlişkiler Sorumlusu).”

