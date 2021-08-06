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Biyologlar Derneği: “Söz konusu oluşum müsilaj değil”

Biyologlar Derneği (Bio-Der), Marmara Denizi sahillerinde deniz salyası (müsilaj) tehlikesi devam ederken, geçen hafta Karpaz kıyılarında görülen “deniz salyası benzeri oluşumların” vatandaşları tedirgin etmesinin ardından açıklama yaparak, alınan uzman görüşü ışığında söz konusu oluşumun müsilaj olmadığını bildirdi.

06 Ağustos 2021 Cuma 11:30
Biyologlar Derneği: “Söz konusu oluşum müsilaj değil”

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karpaz kıyılarında görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri oluşumların bazı vatandaşları tedirgin ettiği ifade edilerek, fotoğraflarla derneğe ulaşan ihbar şeklindeki görüntüleri yerinde inceledikleri ve ardından da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Biyoloğu Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile Karpaz kıyılarındaki konusu oluşum hakkında görüşerek bilgi aldıkları kaydedildi. 
Uzmanın söz konusu oluşumun deniz salyası olmadığı konusunda derneği “rahatlatan” bir açıklama yaptığı belirtilerek, uzmanın kıyılardaki oluşumun nedeni hakkındaki açıklamasına da yer verildi: 

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“Deniz yüzeyinde yaşayan mikroskobik canlılar olan planktonlar dalgaların etkisiyle parçalanarak suda çözünmeyen organik kimyasallar (protein, yağ, lignin) açığa çıkarırlar. Açığa çıkan bu kimyasallar suyun yüzey gerginliği aracılığıyla birbirine yapışarak içlerinde hava hapseden baloncuklara dönüşürler. Bu oluşum sonucu denizlerde köpük meydana gelir. Eğer köpükler deniz yosununun zarar verici biçimde aniden artması sebebiyle oluşmuşsa köpükle doğrudan temas veya köpükten çıkan damlacıkların solunması, cilt tahrişlerine veya solunumla ilgili rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Denizdeki köpüklenmeye karşılık müsilajın ortaya çıkabilmesi için üç tane temel şart bulunmalıdır. Bunlar; bölgenin kanalizasyon suyuyla kirlenmesi (fosfor seviyesinin artması planktonların aşırı artmasına sebep olmaktadır), deniz suyunun durgun olması (söz konusu oluşum sadece dalgalı denizde görülmüştür) ve deniz suyu sıcaklığının artması (Akdeniz’imiz ne yazık ki ısınmaktadır).”
Müsilajın ortaya çıkması için belirtilen üç şartın ilk ikisinin Karpaz kıyılarda mevcut olmadığından müsilaj oluşumunun söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, Biyologlar Derneği, gözlemledikleri çevre sorunlarını derneğe ileten duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 11:59
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