Biyologlar Derneği: “Söz konusu oluşum müsilaj değil”

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karpaz kıyılarında görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri oluşumların bazı vatandaşları tedirgin ettiği ifade edilerek, fotoğraflarla derneğe ulaşan ihbar şeklindeki görüntüleri yerinde inceledikleri ve ardından da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Biyoloğu Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile Karpaz kıyılarındaki konusu oluşum hakkında görüşerek bilgi aldıkları kaydedildi.

Uzmanın söz konusu oluşumun deniz salyası olmadığı konusunda derneği “rahatlatan” bir açıklama yaptığı belirtilerek, uzmanın kıyılardaki oluşumun nedeni hakkındaki açıklamasına da yer verildi:



Müsilajın ortaya çıkması için belirtilen üç şartın ilk ikisinin Karpaz kıyılarda mevcut olmadığından müsilaj oluşumunun söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, Biyologlar Derneği, gözlemledikleri çevre sorunlarını derneğe ileten duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

