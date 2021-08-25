Bı̇yologlar Derneğı̇, Şehı̇r Plancıları Odası ve Yeşil Barış Hareketi Bafra’da ormanlık arazinin güneş panelleri kurulması için kiralanmasını dava edecek

Üç örgütün ortak açıklamasına göre, kiralamanın iptal edilmesi ve bölgedeki doğa tahribatının durdurulması talebiyle yarın saat 10.30’da Yüksek İdare Mahkemesi Mukayyitliğine dava dosyası sunulacak.

“BAFRA’DA BÜYÜK BİR DOĞA TAHRİBATI YAŞANMAKTA”

“Hükûmet edenlerin aldıkları hukuksuz kararlar sonucunda Bafra’da büyük bir doğa tahribatı yaşanmaktadır. Bafra’da orman arazisi olan bölgede, imar planında ön görülmeyen şekilde ve yürürlükteki emirnamede zeytin, harup alanı olarak belirlenen arazi bir otele peşkeş̧ çekilmiş̧ ve güneş̧ panelleri kurulması için yasaya aykırı bir şekilde kiralanmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunun sonucunda da söz konusu orman arazisinde bir süredir hukuksuz bir şekilde hiçbir planlama onayı ve inşaat ruhsatı da olmadan faaliyetler yürütülmekte, bir kez daha orman arazileri farklı bir amaçla kullandırılmaya çalışılarak, mevcut ağaçlar yerlerinden sökülerek, ülkemizin ciğerlerine ve doğaya zarar verilmektedir.

Hukukçularımızın konu hakkında yapmış̧ olduğu değerlendirmeler ışığında Biyologlar Derneği, Yeşil Barış̧ Hareketi ve Şehir Plancıları Odası olarak hukuksuz yapılan kiralamanın iptal edilmesi ve söz konusu tahribatın derhal durdurulması talebiyle yarın saat 10.30’da Yüksek İdare Mahkemesi Mukayyitliğine dava dosyamızı sunmak üzere hazır olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız”