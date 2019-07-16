Biyologlar Derneği Havai Fişeklerin Kullanımının Yasaklanması Çağrısında Bulundu

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, yaban hayatına büyük zarar verdiği gerekçesiyle, havai fişeklerin yasaklanması için atılacak adımların desteklenmesi çağrısında bulundu.
Hasan Sarpten konuyla ilgili açıklamasında, havai fişek kullanımının artmakta olduğunu, yaban hayatına zararının tartışılmayacak düzeyde olduğunu bu nedenle kullanımının yasaklanması için “Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya’nın bu yönde vereceği mücadelenin desteklenmesi gerektiğini” kaydetti.
Hasan Sarpten, havai fişeklerin içeriğindeki kurşunun günlerce atmosferde kalabildiğini, gıda olarak kullanılan bitkilere nüfus edebildiğini, yeşil renkli havai fişeklerin çoğunda bulunan baryumun sinir sistemi dejenerasyonlarına; mor ve kırmızı rengini oluşturan rubidyum ve strontyum elementlerinin çocukların gelişimini ve sinirsel iletimi etkileyebileceğini ifade etti.