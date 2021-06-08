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Biyologlar Derneği: “Çam Kese Böceği mücadelesinde harcanan milyarlarca lira heba mı edilecek?”

Biyologlar Derneği, Çam Kese Böceği Mücadelesinde 5 yıldır yakalanan başarıya işaret ederek, mücadele programında önceki yılların gerisine düşülmemesi ve en azından geçtiğimiz yılki kaybın da ortadan kaldırılabilmesi için minimum 12.000 hektarda havadan biyolojik ilaçlama yapılması için gerekli bütçenin ayrılmasının elzem olduğunu belirtti.

08 Haziran 2021 Salı 11:00
Biyologlar Derneği: “Çam Kese Böceği mücadelesinde harcanan milyarlarca lira heba mı edilecek?”
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Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla yaptığı yazılı açıklamada, ağaçlara yangının verdiği zarardan daha fazla zarar verebilen çam kese böceklerinin çam ağaçlarının ana zararlılarından olduğunu vurgulayarak, “Ağaçların büyümesini kötü yönde etkilemesinin yanı sıra insanlar ve hayvanlar üzerinde alerjik reaksiyonlara neden olur; bu bağlamda çam kese böceğinin larvaları alerjik tüyleri sebebiyle insanlarda astım başta olmak üzere solunum yolları hastalıklarına, lenf bezlerinin şişmesi nedeniyle koma ve ölümlere yol açabilir” dedi.
5 yıl önce bu konuda Sivil Toplum Örgütleri ve Orman Dairesi arasında yapılan protokol ile havadan helikopterle biyolojik mücadele başlatıldığını, Orman Dairesi’nin üç farklı hükümet dönemi ve üç farklı daire müdürü olmasına rağmen 5 yıl üst üste, kesintisiz bir şekilde 2016-2020 yılları arasında çam kese tırtıllarına karşı havadan başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yürüttüğünü  hatırlatan Mulla,  havadan ilaçlama yapılan alanlarda orman dairesinin ölçümleri sonucunda ise yüzde 100’e yakın bir başarı elde edildiğini vurguladı.
Mulla, son 5 yılda yapılan ilaçlamayla ilgili ayrıntılı bilgi vererek şöyle devam etti;

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“Yapılması gereken, mücadele programında önceki yılların gerisine düşülmemesi ve en azından geçtiğimiz yılki kaybın da ortadan kaldırılabilmesi için minimum 12.000 hektarda havadan biyolojik ilaçlama yapılması için gerekli bütçenin ayrılması elzemdir. Hal böyle iken, projenin kış sezonu öncesi en geç Ekim-Kasım aylarında hayata geçirilmesi gerektiğinden ve muhtemelen seçim yasaklarının da başlayacağı bir döneme denk gelmesi nedeniyle daha fazla zaman kaybedilmeden yeterli kaynak ayrılarak gerekli adımların atılması büyük önem taşımaktadır.  
Bilinmelidir ki, bu kızılçam orman alanının yalnızca yüzde 15’ine denk gelmektedir ve bu kadar küçük bir alanda ilaçlama yapılması hiç yapmamakla eşdeğerdir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak, 2022’nin ilk aylarından itibaren çam kese böceğinin yeni tırtıllarının çıkması ve ağaçlardaki ibreleri yemesi sonucu çok sayıda bölgede ağaçların kurumasıyla karşı karşıya kalacağız. Böylece, 5 yıldır başarılı bir şekilde yürütülen mücadele sıfırla çarpılacak, bugüne kadar harcanmış milyonlarca lira da çöpe atılacaktır”.
 

                                         
 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 11:23
Anahtar Kelimeler:
Cam Kese BöceğiBiyologlar Derneği
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