Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşenler için taziye mesajları

Pek çok örgüt, Türkiye’nin Bitlis bölgesinde dün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan, aralarında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 asker için taziye mesajı yayımladı.

KAMUSEN

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Genel Başkanı Metin Atan, yayınladığı mesajda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını paylaştıklarını hayatını kaybeden Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TÜRK İSLEM KÜLTÜR CEMİYETİ

Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Başkan Vekili ve KKTC Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Erman Çitim de mesajında, “Ülkemizin huzuru ve güvenliği için zor şartlar altında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarının elim bir kaza sonucu şehit olması acımıza acı katmıştır” diyerek, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çitim”Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.