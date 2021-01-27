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Bitkisel ve hayvansal faaliyetler devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağı boyunca, bitkisel ve hayvansal faaliyetlere, tedarik sağlamasına, üretim ve hasat faaliyetlerine devam edileceğini duyurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:30
Bitkisel ve hayvansal faaliyetler devam edecek
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Lefkoşa'da 3 Şubat tarihine ve Girne’de 10 Şubat tarihine kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kararı çerçevesinde, halkın gerekli gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla bir takım kararlar aldığı açıklandı. 
Bakanlık kararlarına göre, Tarım Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), Veteriner Dairesi, un fabrikaları, süt işleyen imalathaneler ile özel veteriner klinikleri olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların sokağa çıkma yasağı boyunca faaliyetlerine devam edeceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
Bitkisel ve hayvansal faaliyetlere, tedarik sağlamasına, üretim ve hasat faaliyetlerine devam edilecek. Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecektir.  TÜK yem, buğday, arpa ve un satışlarına ve ithalat-ihracat izinlerinin verilmesine devam edecektir.  Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecektir. Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecektir. Süt Endüstrisi Kurumu, hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecektir. Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecektir. Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecektir. Özel Veteriner klinikleri açık olacak. Hayvansal üretim ithalat ön izinleri devam edecektir. Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvansal ve Bitkisel Üretim Zarar bildirimlerini almaya devam edecek olup, 0533 870 37 55 numaralı telefona bildirimde bulunabileceklerdir. Tarım Dairesi, ithalat ve ihracatla ilgili ön izinlerin verilmesine, limanlar ve kontrol noktalarında teftiş ve gözetim faaliyetlerine devam edecektir. Narenciyenin kesim, paketleme ve ihracına devam edilecek. Ülkemizin açığı olan ve olacak sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecektir.”

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Açıklamada ayrıca, orman yangınları ALO 177 hattı ile Su İşleri Dairesi bölge ekiplerinin arıza hizmetlerinin 7/24 devam edeceği de belirtilerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 0533 870 37 55 telefon numarasından vatandaşlara danışma hizmeti sağlanacağı da kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıBitkisel Ve Hayvansal Faaliyetler
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