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Bisikletçiler Pazar gün buluşacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda halen İskele'de devam eden yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampının son günü olan 9 Şubat 2020 Pazar günü tüm kulüplerin katılacağı ortak bir bisiklet sürüşü yapılacak.

Bisikletçiler Pazar gün buluşacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda halen İskele'de devam eden yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampının son günü olan 9 Şubat 2020 Pazar günü tüm kulüplerin katılacağı ortak bir bisiklet sürüşü yapılacak.

06 Şubat 2020 Perşembe 14:14
Bisikletçiler Pazar gün buluşacak

Bisikletçiler Pazar gün buluşacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda halen İskele'de devam eden yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampının son günü olan 9 Şubat 2020 Pazar günü tüm kulüplerin katılacağı ortak bir bisiklet sürüşü yapılacak.

"Gelecek Gençlerindir Bisiklet Sürüşü " temalı organizasyon Pazar günü Saat 8:15 de İskele Royal Sun Mardo, Long Beach önünden başlayıp aynı noktada son bulacak.

Sürüşe katılacak olan bisikletcilerin yol bisikleti ile yarışmaya katılmalarının ve kask takmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Harita işaret noktaları:
1. Royal Sun Mardo, Long Beach
3. İskele Karpaz çemberi
4. Sınırüstü
5. Akova
6. Geçitkale Çemberi
7. Alaniçi
8. Dörtyol
9. Mutluyaka kavşak
10. Mağusa Dedeoğlu çember
11. Fevzi çakmak bulvarı liman yolu

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12. Salamis yolu
13. Long Beach, İskele
14. Royal sun

Program Ve Detaylar:
09 ŞUBAT 2020-PAZAR
08:15 TOPLANMA
08:30 SÜRÜŞ BAŞLANGIÇ
YER: Royal Sun Life Residence MARDO karşısı
Parkur Mesafe : 67.6 km
Avg. Hız: 26 km
Süre: 2 saat 35dk.
Parkur : Düz

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Bisiklet FederasyonuBisiklet Milli Kampı
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