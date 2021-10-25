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Bisikletçiler çocuklar için pedal çevirdi

Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar yararına bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. 

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:30
Bisikletçiler çocuklar için pedal çevirdi

“Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla bugün Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayan etkinlik Çarşamba gününe kadar sürecek.

Türkiye’den ve ülkeden bisikletçilerin katıldığı üç günlük etkinliğin sonunda halk sürüşü de yapılacak.

Etkinlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı,  Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşti. 

Etkinlikten elde edilecek gelir, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara bağışlanacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan düzenlenen etkinliğin dünya çocukları için yapıldığını dile getirerek, etkinliğin Türkiye’de başladığını ve son 3 etabın KKTC’de yapılacağını söyledi.

Türkiye’den gelen ekibi misafir ettiklerini belirten Akcan, etkinlikten elde edilen gelirle Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bulunan çocuklara tablet bağışı yapılacağını kaydetti. 

Aziz Sancar Vakfı temsilcisi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı da, etkinliğin ülkede örnek olmasını diledi.

Katılımcılara başarılar dileyen Serakıncı, “Her yere arabayla giden bir toplum olduğumuz için güzel örnek teşkil etmesini ve bundan sonra biz de bisikleti hayatımıza daha aktif katabileceğimizi ümit ediyorum.” dedi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Soyabakmaz, etkinliğin Türkiye ayağını yaptıklarını dile getirerek, projenin Antalya’dan Urfa’ya kadar olan yolculuğunda Kıbrıs’a da 3 gün gelinerek tamamlayacaklarını kaydetti.

KKTC’de 3 gün pedal basacaklarını söyleyen Soyabakmak, pedal basarak buradaki çocuk yuvasına 20 adet tablet hediye edeceklerini belirtti.

Aziz Sancar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Yardım Köprüsünün temsilcisi Nihat Çabukçu da söz alarak, bunun kendileri için 3. proje olduğunu söyleyerek, proje kapsamında 3 gün boyunca KKTC’yi dolaşacaklarını kaydetti. 

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Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğuna dikkat çeken Çubukçu, projenin adının da “çocuklar için pedal” olduğunu belirtti.

Bu yıl Covid-19 salgınından dolayı uzaktan eğitim alamayan çocuklara tablet edeceklerini dile getiren Çubukçu, KKTC’yi çok sevdiklerini ve yeni projelerle tekrar gelmeyi düşündüklerini kaydetti.

Etkinlik programı ve parkurlar şöyle:

“Bugün: 

Parkur 1: 83 kilometre. Başlangıç 12.30 - Bitiş: 18.00.  Lefkoşa Girne Kapısı – Gönyeli – Güzelyurt – Kalkanlı – Çamlıbel – Karşıyaka – Girne

26 Ekim 2021 Salı

Parkur 2: 78 kilometre; Başlangıç 11.00-Bitiş: 17.30 Kervansaray  – Esentepe – Tatlısu – Mersinlik – Ardahan – İskele

27 Ekim 2021 Çarşamba

Parkur 3:  76 kilometre;  Başlangıç 11.00-Bitiş: 17.00 İskele – Mağusa – Maraş – Dörtyol – Aslanköy – Haspolat – Lefkoşa 

Saat 17.00- Lefkoşa Halk Sürüşü- Girne Kapısı

Saat 17.30- Çağlayan Çocuk Yuvası Ziyareti.”

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Son Güncelleme: 25.10.2021 13:46
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