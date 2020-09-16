Birol Petrol: "Tanklarımızın temizliğinin tescilini paylaşmaktan gurur duyuyoruz"

Birol Petrol, her yıl düzenli olarak yaptırdığı "tank temizliği, pompa kalibrasyon sertifikası"nı bu yıl da alarak, müşterilerinin yakıt temizliği ve tank temizliği konusunda huzurlu olmalarını duyurdu.
"YAKIT ALIRKEN İÇİNİZ RAHAT OLSUN, EN İYİ HİZMET ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ".
Birol Petrol, bu yıl da gerekli sertifikaları alarak, kalitesini tescillediğini, sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Bizim için önemlisiniz. Her yıl düzenli yaptırdığımız tank temizliği, pompa kalibrasyon ve kontrol sertifikalarımızı aldık.
Biz, satmış olduğumuz yakıtın kaliteli ve kalibresinin tam olmasına özen gösteriyoruz, benzin ve mazot tanklarımızın temizliğinin tescilini sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
Yakıt alırken içinizin rahat olması, bizim görevimizdir.