Birol Petrol kazandırmaya devam ediyor

Birol Petrol, 41. yılına özel olarak 2000 kişiye hediye dağıtımı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan hediye dağıtımı yoğun ilgi görüyor.100 TL'lik peşin akaryakıt alımlarında Birol Petrol'ün kazı kazan ile çeşitli hediyeler müşterilerin oluyor.100 TL'lik peşin akaryakıt alımlarında Birol Petrol'ün kazı kazan ile dağıtacağı hediyelerse şöyle:

-500 kişiye dış yıkama,

-250 kişiye 50TL'lik akaryakıt,

-1000 kişiye Cortado Coffeeshop'tan 1 ortaboy içecek,

-25 kişiye Aspava Gazimağusa şubesinde 2 kişilik yemek,

-50 kişiye David People'da 2 kişilik yemek,

-40 kişiye Moustache Butik'te geçerli 100 TL'lik alışveriş çeki,

-40 kişiye Gazimağusa Adidas şubesinde geçerli 100 TL'lik alışveriş çeki,

-41 kişiye çeyrek altın,

-10 kişiye televizyon

-10 kişiye cep telefonu

(MHA)