Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye veriyor.
- LTD.'ce çıkarılan hemen kazan ile ilgili kurallar açıklandı.
işte kurallar:
1- Bu bilet sadece LTD. tarafından 100 TL peşin akaryakıt alımlarında hediye olarak verilmektedir.
2- Hiçbir şekilde satılıp,devredilemez.
3- İkramiyelerin gösterilen kısmında herhangi bir tahribat veya hatalı kazımdan doğan yırtılma veya delinme söz konusu olduğunda yada biletin kendini ibraz edemeyecek derecede hasarlı veya yırtılmış olması hallerinde ikramiye verilemez.
4- Bu biletlerdeki ikramiyelerin son son teslim tarihi 30.12.2020'dir. bu tarihten sonra ibraz edilecek biletlere ikramiye ödenmez.
5- HEDİYE ÇEŞİTLERİ ADET
Dış yıkama 500
50TL akaryakıt 250
Aspava - Gazimağusa (2 kişi yemek) 25
David People (2 kişi yemek) 50
Moustache Butik (100 TL alışveriş çeki) 40
Adidas - Gazimağusa (100 TL) alışveriş çeki) 40
Çeyrek altın 41
Televizyon 10
Cep telefonu 10
6- Bilet alan kişi yukardaki kuralları ve konu ile ilgili mevzuat hükümleri kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçüklere verilmeyecektir.
7- LTD.bu kampanyanın haklarını tek taraflı değişme hakkına sahiptir. (MHA)