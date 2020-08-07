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Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye

07 Ağustos 2020 Cuma 16:10
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
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Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye veriyor.

  1. LTD.'ce çıkarılan hemen kazan ile ilgili kurallar açıklandı.
    işte kurallar:
    1- Bu bilet sadece LTD. tarafından 100 TL peşin akaryakıt alımlarında hediye olarak verilmektedir.
    2- Hiçbir şekilde satılıp,devredilemez.
    3- İkramiyelerin gösterilen kısmında herhangi bir tahribat veya hatalı kazımdan doğan yırtılma veya delinme söz konusu olduğunda yada biletin kendini ibraz edemeyecek derecede hasarlı veya yırtılmış olması hallerinde ikramiye verilemez.
    4- Bu biletlerdeki ikramiyelerin son son teslim tarihi 30.12.2020'dir. bu tarihten sonra ibraz edilecek biletlere ikramiye ödenmez.
    5- HEDİYE ÇEŞİTLERİ ADET
    Dış yıkama 500
    50TL akaryakıt 250
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    Cortado coffeeshop (1 ortaboy içecek) 1000
    Aspava - Gazimağusa (2 kişi yemek) 25
    David People (2 kişi yemek) 50
    Moustache Butik (100 TL alışveriş çeki) 40
    Adidas - Gazimağusa (100 TL) alışveriş çeki) 40
    Çeyrek altın 41
    Televizyon 10
    Cep telefonu 10
    6- Bilet alan kişi yukardaki kuralları ve konu ile ilgili mevzuat hükümleri kabul etmiş sayılır. 18 yaşından küçüklere verilmeyecektir.
    7- LTD.bu kampanyanın haklarını tek taraflı değişme hakkına sahiptir. (MHA)
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