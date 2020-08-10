banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1076
ALTIN
475.556
DOLAR
7.2293
STERLİN
9.5495
EURO
8.4968
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
YDP parti içi rekabetten kaçmamalıydı...
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
1983-2020 hiçbir şey değişmedi
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Döviz yakıyor, hükümet dalgasında
Pandemiden beter bir zihniyet
Pandemiden beter bir zihniyet
banner355

Birol Petrol'den 41'nci yıla hediye yağmuru

10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:15
Birol Petrol'den 41'nci yıla hediye yağmuru
banner337
banner351

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da bulunan Birol petrol müşterilerine yönelik 41'nci yılı dolayısı ile 410. 000 TL değerinde hediye yağmuru kampanyası başlattı. Beklemek yok,100 TL akaryakıt alana bir kazı kazan bileti anında verilerek hemen kazanma şansı, işletme sahibi Cemal Oğur 41.yılımıza özel, toplamda 410.000 TL değerinde bir birinden değerli hediyeler sizi bekliyor çeyrek altın, televizyon, cep telefonu , Adidas , Fashion Time, Moustache hediye çekleri, Aspava Restaurant ve David People çift kişilik yemek , bedava akaryakıt , bedava yıkama yanında birde Cortado Espresso Bar kahve vermenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz burda amacımız müşteri memnuniyeti olmasıdır.

banner341

banner360
Son Güncelleme: 10.08.2020 21:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Gazimağusa Belediye Meclis üyelerinden polise “sahte toplantı tutanağı” şikayeti
CTP Gazimağusa Belediye Meclis üyelerinden polise “sahte toplantı tutanağı” şikayeti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı
Aracının içinde ölü bulundu
Aracının içinde ölü bulundu
Denktaş: "Seçim öncesi istihdam gençlere ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük”
Denktaş: "Seçim öncesi istihdam gençlere ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük”
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık uyardı: “Tüketici fahiş fiyatlardan şikayetçi…”
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık uyardı: “Tüketici fahiş fiyatlardan şikayetçi…”
Pilli:“ Toplam 2 bin 280 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı“
Pilli:“ Toplam 2 bin 280 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı“
İçişleri Bakanı Baybars, İhalesi Tamamlanarak Yol Dökümüne Başlanan Mehmetçik, Çayırova Ve Pamuklu Bölgesindeki Kırsal Kesim Arsalarında İncelemelerde Bulundu
İçişleri Bakanı Baybars, İhalesi Tamamlanarak Yol Dökümüne Başlanan Mehmetçik, Çayırova Ve Pamuklu Bölgesindeki Kırsal Kesim Arsalarında İncelemelerde Bulundu
İngiltere “B” kategorisine alınıyor
İngiltere “B” kategorisine alınıyor
Rogers: “Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor“
Rogers: “Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor“
Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Ataöv, Aniden Rahatsızlanarak Öldü
Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Ataöv, Aniden Rahatsızlanarak Öldü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim