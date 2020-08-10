Birol Petrol'den 41'nci yıla hediye yağmuru

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da bulunan Birol petrol müşterilerine yönelik 41'nci yılı dolayısı ile 410. 000 TL değerinde hediye yağmuru kampanyası başlattı. Beklemek yok,100 TL akaryakıt alana bir kazı kazan bileti anında verilerek hemen kazanma şansı, işletme sahibi Cemal Oğur 41.yılımıza özel, toplamda 410.000 TL değerinde bir birinden değerli hediyeler sizi bekliyor çeyrek altın, televizyon, cep telefonu , Adidas , Fashion Time, Moustache hediye çekleri, Aspava Restaurant ve David People çift kişilik yemek , bedava akaryakıt , bedava yıkama yanında birde Cortado Espresso Bar kahve vermenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz burda amacımız müşteri memnuniyeti olmasıdır.