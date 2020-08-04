Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI-2-

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 (.): Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Sivil Savunma Teşkilatı Personel Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun sıcaklıklardaki artış nedeniyle yangınların meydana geldiğini anımsatarak, Sivil Savunma’nın bu yangınlara müdahale ettiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının başka birçok olaya da müdahale ettiğini anımsatan Atun, ilgili personelin tehlike ödeneği, on call ödeneği gibi haklardan yararlanabilmesi, yasalarında yer alan tahsisatlardan yararlanabilmeleri için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi. Ardından test aşamasında olan elektronik oylama sistemi denendi.

Daha sonra Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun ilgili yasanın engelli vatandaşlarla ilgili değişiklikler içerdiğini ifade etti.

Atun tasarının engellilerin, emekli olan aile yakınlarının vefatından sonra emekli maaşlarının kendilerine ödenebilmesini içerdiğini anlattı.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından yeniden test aşamasında olan elektronik oylama sistemi denendi.

Daha sonra Su Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliği ele alındı. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı, oybirliğiyle kabul edildi; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Meclis’te üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oyçokluğuyla kabul edildi; Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından özel gündemde yer alacak işlere geçildi. Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname madde madde oylandıktan sonra tümü oylandı ve 26 kabul 12 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ

Daha sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi hakkında komite raporunu okudu.

Atun kurumun bütçesinin 8 ay gecikmeli onaylandığına işaret etti, komitelerin verimliliğinin de bu gecikmelerden etkilendiğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ilgili yasayla ilgili konuşmak üzere kürsüye çıktı.

İlgili Kurulu meydana getiren yasanın 2007’de geçtiğini ancak 12 yıl kimsenin bu konuda gereğini yapmadığını dile getiren Özyiğit, bu Kurulun son derece önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.

Kurulun hala kendine ait bir binası olmadığını, kurul personelinin zor şartlarda çalıştığını söyleyen Özyiğit, personelin bir an önce kendilerine ait daha rahat çalışabilecekleri bir yer ve yeterli personelin sağlanmasını beklediğini ifade etti.

Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi madde madde görüşüldü, tamamı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

VETERİNER HİZMETLERİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI ELE ALINDI

Ardından Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı. Bu bölümde ilk olarak AB Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici Özel Komite Başkanı Ersan Saner ilgili komite raporunu okudu.

Saner veterinerlik alanındaki mevzuatın uygulanmasının önemine işaret ederek, bu yasanın sağlık açısından önemine işaret etti.

Veteriner Dairesinin görevlerini yerine getirmesi açısından ilgili tasarının gerekli olduğunu anlatan Saner, yapılan değişiklik tasarısının sağlık adına ciddi bir iyileşme sağlanacağını kaydetti.

CANDAN

Daha sonra CTP Milletvekili Armağan Candan söz alarak CTP olarak tasarıyla olumlu oy vereceklerini ifade etti.

Hayvan sağlığı ve hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasına ilişkin projeler için AB’nin verdiği desteğe işaret eden Candan, ilgili tasarının bu gibi desteklerden yararlanılabilmesi açısından önemine değindi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması yönündeki projelerin insan kaynağı eksikliği nedeniyle sekteye uğradığını kaydederek, ilgili tasarının bu sorunu çözmek için hazırlandığını belirtti.

Şahali, Meclisin bugün sessiz olduğunu, bazı isimlerin görevimi kaybeder miyim endişesinde, bazı ismlerin göreve gelir miyim heyecanında olduğunu savundu. “Bir uçağın biraz sonra havalanacağını, 3 ağır ismin bu uçakta yer alacağını” kaydeden Şahali, bunun normal bir seyahat olmadığını ileri sürdü.

Şahali bunun ne giden ne çağıran açısından hiç hoş olmadığını söyleyerek ülke demokrasisinin hafife alınmamasını istedi.

Hükümet ortaklarının eleştiren Şahali, gereken tepkinin gecikmeden verilmesini istedi.

Ülkenin sorunlarını ciddiyetle ele alacak bir hükümete ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahali bunun ne şimdiki ne de gelecek gibi görünen hükümet olmadığını söyledi.

Pandemi konusunda yurttaşın kendini güvende hissetmediğini kaydeden Şahali, “Yarın bakan olacak mı bilmeyen kişiler kendini güvende hissetmezken vatandaş kendisini nasıl güvende hissetsin?” diye sordu.

Maske-mesafe-hijyen konusunda büyük bir zafiyet içinde olunduğunu dile getiren Şahali, bu konuda tedirginlik hakimken Sağlık Bakanın yerel bulaş yoktur demesini eleştirdi.

Ekonomiyle ilgili gerekenlerin yapılmadığını söyleyen Şahali, hazine payından hala harcama yapılmadığını kaydetti.

Sorunların ortadan kaldırılmasında işbirliğine açık olduklarını dile getiren Şahali, yapılması gereken onca iş varken hükümet bozma hükümet kurma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Türkiye’den gelen su konusunda yaşanan soruna işaret eden Şahali, vatandaşa bu konuda gerekli uyarıların yapılmasını istedi.

Subjektif koşullar üzerinden istihdam ve terfi mekanizmalarındaki sorunlar nedeniyle kamuda yaşanan sorunlara işaret eden Şahali, Kamu Reformunun süratle hayata geçirilmesini istedi.

Şahali Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’den dönmesiyle hükümete yeniden ses vermeye başlayacağını açıkladığını kaydederek bu açıklamaların hafife alınmamasını istedi.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI-EK VERİLECEK

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu